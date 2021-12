Peter Verbeke geeft inkijk in transferplannen Anderlecht: "Misschien beter om hem half seizoen uit te lenen"

De mercato staat voor de deur en dat belooft voor Anderlecht-CEO Peter Verbeke andermaal een helse periode te worden. Verbeke licht in de Vlaamse kranten woensdag een tip van de sluier over de prioriteiten.

Beginnen doet Verbeke bij het begin. De recente kapitaalsverhoging betekent allerminst dat Anderlecht vanaf nu met de miljoenen kan gooien. "Een spits van 5 à 6 miljoen inlijven? Dat gaat niet lukken. Dat soort ervaren spitsen kopen, behoort niet tot de mogelijkheden", bekent Verbeke in Het Nieuwsblad.

"Wat wij moeten doen, is zoeken naar een jong talent in de hoop dat die ontploft. We zoeken overal: in Servië, in Slovenië... Maar als we in april nog steeds niemand gevonden hebben, bestaat de kans dat we opnieuw een spits zullen huren. Vroeger had ik mijn twijfels bij uitleenbeurten, nu durf ik zeggen dat twee à drie huurlingen in een ploeg best oké zijn."

Prioriteit: rechtsachter

Met Amar Murillo vertrekt de vaste rechtsachter in januari naar Panama, waar hij enkele kwalificatie-interlands voor het WK zal afwerken. Peter Verbeke bekent dat de spoeling op die positie erg dun is. "Op die positie denken we wel na, ja... Killian Sardella? Misschien is het beter om hem een half seizoen uit te lenen zodat hij vaker aan spelen toekomt. Amir had het moeilijk na zijn gemiste transfer naar Spartak Moskou. We zullen zien wat we doen als er opnieuw een club komt aankloppen. Met Mehssatou hebben we nog een jeugdspeler achter de hand."