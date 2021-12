Who else? Youngster verkozen tot speler van de maand bij Club Brugge

Na een bijzonder sterke maand december is Charles De Ketelaere verkozen tot speler van de maand bij Club Brugge.

De Ketelaere, nog altijd maar 20 jaar, heeft er een december grand cru op zitten. Bovendien speelde de youngster vorige week tegen OHL in de beker zijn 100e wedstrijd voor Club Brugge.

December begon voor De Ketelaere met 2 doelpunten tegen Racing Genk in de beker. Daarna volgde 1 assist tegen Seraing, 1 doelpunt en 1 assist tegen Zulte Waregem, 3 doelpunten en 1 assist tegen OH Leuven (waarvan 1 doelpunt en 1 assist in de beker) en 1 doelpunt tegen Anderlecht in de competitie. Het jaar afsluiten deed CDK met collectieve non-prestatie tegen Cercle Brugge.

Die 7 doelpunten en 3 assist leveren De Ketelaere nu de trofee op van Player of the Month bij Club Brugge, een terechte winnaar volgens ons.