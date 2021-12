Econoom ziet het potentieel: "Anderlecht kan opnieuw rijkste club van België worden"

De jaarrekening van RSC Anderlecht kleurde opnieuw bloedrood. En toch is er licht aan het einde van de tunnel, denken economen.

"Dat ze er in de coronacrisis in geslaagd zijn om minder verlies te maken dan de jaren ervoor is in zekere zin een positieve evolutie", merkt sporteconoom Thomas Peeters op in Het Laatste Nieuws.

"De terugkeer van Anderlecht komt er zeker en vast. Play-off 1 en Europees voetbal is de snelste weg om uit de put te kruipen. Club Brugge is dit seizoen zelfs sportief te pakken."

Potentieel

"De filosofie van Anderlecht is meerwaarde genereren zoals bij Doku. Dan is Europees voetbal zeer interessant, kijk maar naar de marktwaarde van De Ketelaere."

"Voorspellingen doen is moeilijk, maar Anderlecht heeft zeker het potentieel om opnieuw de rijkste club van België te worden."