Officieel: STVV kondigt transfer aan

Bij STVV hebben ze een transfer weten te finaliseren en zo hebben ze er een pion bij voor de komende jaren. Al hadden ze hem eigenlijk al.

STVV kon al sinds januari rekenen op de diensten van Daiki Hashioka, een 22-jarige rechtervleugelverdediger uit Japan.

Hij werd voor achttien maanden gehuurd en zou komende zomer normaliter terug moeten keren naar eigen land.

Dat zal nu niet meer moeten, want STVV heeft de aankoopoptie in het contract gelicht en dus zien we Hashioka ook na volgende zomer nog op Stayen.