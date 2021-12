📷 STVV schotelt Belgische jeugdinternational eerste profcontract voor

Keo Boets, een jonge doelman, heeft zijn eindejaarsperiode opgeluisterd met een eerste profcontract. Boets zette zopas zijn handtekening onder een contract bij STVV.

Keo Boets (18) zetten zijn eerste voetbalstapjes bij Thes Sport, van waaruit hij in 2018 de overstap naar STVV maakte. De talentvolle doelman werd ook al geselecteerd voor de nationale ploeg U19.

"We zijn zeer trots dat talent doorstroomt vanuit onze jeugdwerking en STVV zal haar best doen om hem te ondersteunen in zijn ontwikkeling", klinkt het op de website van STVV.

Bij STVV kan Boets zich in de luwte verder ontwikkelen in de schaduw van Daniel Schmidt, Kenny Steppe en Wim Vanmarsenille.