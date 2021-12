Tarik Tissoudali komt met groot nieuws op zijn Instagram

Een officiële bevestiging van de Marokkaanse voetbalbond is er nog niet, maar Tarik Tissoudali kwam zelf wel al met het nieuws naar buiten dat hij naar de Africa Cup mag.

Tarik Tissoudali is aan een sterk seizoen bezig bij AA Gent. In 21 wedstrijden in de Jupiler Pro League kwam hij al tienmaal tot scoren. In alle competities samen was hij al in 31 wedstrijden 16 keer trefzeker.

Dit is de Marokkaanse voetbalbond ook niet ontgaan en zo is de Nederlandse Marokkaan geselecteerd om uit te komen op de Africa Cup. Een belangrijk moment voor de aanvaller want hij kan zo op een groot tornooi zijn debuut maken voor de Marokkaanse nationale ploeg.

Op een officiële bevestiging van de Marokkaanse voetbalbond is het nog wachten, maar zowel de Marokkaanse media als Tissoudali zelf kondigden het nieuws al wel aan.