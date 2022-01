OFFICIEEL: Club Brugge heeft een nieuwe coach én meteen ook twee nieuwe stafleden

Club Brugge heeft een nieuwe coach. Alfred Schreuder volgt Philippe Clement op. Laatstgenoemde is inmiddels officieel voorgesteld als nieuwe oefenmeester van AS Monaco.

Alfred Schreuder tekende een contract van onbepaalde duur bij Club Brugge. Ook Philippe Clement had zo'n overeenkomst lopen in het Jan Breydelstadion. De 49-jarige Nederlander was werkloos sinds zijn ontslag als assistent van Ronald Koeman bij FC Barcelona.

De nieuwbakken coach van Club Brugge komt vanavond aan in Marbella. De Belgische landskampioen heeft in de Spaanse badplaats de tenten opgeslagen om het vervolg van het seizoen voor te bereiden. Schreuder neemt met Danijel Zenkovic en Carlo L'Ami een T2 en keeperstrainer mee. Carl Hoefkens zal de sportieve staf vervolledigen.