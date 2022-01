Raes en De Cauwer pleiten voor transfer Eden Hazard: "Wat hij bij Real Madrid doet kunnen wij ook"

Vertrekt Eden Hazard deze winter bij Real Madrid om meer speelkansen op te doen? Dat is een van de belangrijke vragen. Als het van de analisten afhangt ...

"Het probleem van Eden Hazard lijkt me toch vooral mentaal te zijn", aldus Frank Raes in Het Nieuwsblad over de hele zaak.

"Hij heeft veel geld verdiend, maar kan het niet meer opbrengen. Hij moet ergens anders gaan spelen, had West Ham geen bod gedaan?"

Goede zaak?

"Waarom zou dat geen goede zaak zijn voor hem? Dan speelt hij tenminste. Op de bank zitten bij Real Madrid, douchen en naar huis. Dat kunnen wij ook."

José De Cauwer pikt meteen in: "Zeker voor dat geld. Maar waarom krijgt de coach hem niet meer in gang?"