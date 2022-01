Tom Caluwé stelt Mechelse fans gerust: "Wintersolden zijn begonnen, maar KV Mechelen doet daar niet aan mee"

Met een voorlopige zesde plaats in het klassement is KV Mechelen aan een sterk seizoen bezig. Gevolg daarvan is dat enkele spelbepalende figuren in de kijker lopen. In GvA geeft sportief directeur Tom Caluwé dat er geen sterkhouders zullen vertrekken voor een appel en een ei.

Jongens als Hugo Cuypers, Rob Schoofs, Kerim Mrabti en Nikola Storm tillen Malinwa dit seizoen naar een hoger niveau. Tom Caluwé beseft dat dit niet onopgemerkt voorbijgaat. "Voorlopig blijft het bij wat telefoontjes van scouts en makelaars, dus natuurlijk is er interesse."

"Als club zitten we in een comfortabele positie, want ze liggen allemaal nog lang onder contract. De winterstolden zijn begonnen, maar daar doet KV Mechelen niet aan mee. Het is duidelijk dat we onze sterkhouders niet laten vertrekken voor één of twee miljoen euro", aldus Caluwé.

Caluwé laat weten dan een buitenlandse club interesse toonde in Nikola Storm. "Het ging over een huur met aankoopoptie, een constructie die voor ons onbespreekbaar is. Het liefst van al zou ik de kern bij elkaar willen houden. Tegelijkertijd besef ik dat we als club moeten meewerken als er een niet te te weigeren bod binnenkomt.'