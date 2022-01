Twee coronagevallen bij OHL, nieuwkomer mag alweer beschikken

De korte vakantie zit er alweer op voor de OHL-spelers. De ploeg van Marc Brys vertrok maandagmiddag naar het Spaanse Algorfa, waar de basis moet gelegd worden voor een sterke terugronde.

Ook bij OHL bleven ze niet gespaard van corona. Bij een testronde legden Yannick Aguemon en assistent-coach Joachim Mununga een positieve sneltest af. Zij reizen (voorlopig) niet mee naar Spanje.

OHL reisde met 25 spelers af naar Algorfa. Daarbij is geen spoor van Barnabas Bese. Het contract van de Hongaar werd in onderling overleg verbroken. Scotty Sadzoute stapte evenmin mee op het vliegtuig. Sadzoute kwam in het tussenseizoen over van OSC Lille, maar past niet meer in de plannen. OHL hoopt de Franse linksachter uit te lenen.

Sory Kaba (Guinee) en Sofian Chakla (Marokko) zijn de komende weken aan zet op de Afrika Cup, die in Kameroen gespeeld wordt.