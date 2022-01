Xabi Alonso, Frank De Boer, Mark Van Bommel, maar: 'Deze Nederlander staat bovenaan de shortlist van Club Brugge'

Club Brugge vertrekt maandag zonder T1 op winterstage naar Marbella. Ondertussen wordt in de Brugse bestuurskamer volop werk gemaakt van een opvolger voor Philippe Clement, die eerstdaags wordt voorgesteld bij Monaco.

Club Brugge stelde de voorbije maanden alvast een shortlist op met potentiële opvolgers voor Philippe Clement. HLN weet dat op die lijst ronkende namen pronken als Xabi Alonso, Frank De Boer en Mark Van Bommel.

Toch zou het Alfred Schreuder zijn die op dit moment de voorkeur wegdraagt. Schreuder is een 49-jarige Nederlander die assistent-coach was van onder meer Twente, Ajax en Barcelona. In Catalonië werd hij als assistent van Ronald Koeman in oktober bedankt voor bewezen diensten. Als T1 was Schreuder aan de slag bij Twente en Hoffenheim.

Als speler heeft Schreuder meer dan 300 wedstrijden op de teller, voornamelijk bij Feyenoord, RKC en NAC Breda.