'Xavi is klaar om volgende aanwinst van Barça te verwelkomen'

Xavi Hernandez wil eerstdaags de volgende aanwinst van FC Barcelona voorstellen. De coach heeft al wekenlang contact met Alvaro Morata. Maar de kaarten liggen elders te wachten op hun troef.

Juventus FC huurt Alvaro Morata van Atlético Madrid. De Oude Dame is niet van plan om de aankoopoptie te lichten, terwijl ook Los Colchoneros niet zitten te wachten op de terugkeer van de aanvaller.

Volgens de Spaanse media hebben FC Barcelona en Morata al een akkoord, maar liggen de kaarten in het kamp van Juventus. De Italianen willen pas praten over het verbreken van de huurovereenkomst als er een opvolger is gevonden.