Middenvelder van Beerschot blijft om de degradatie af te wenden

De vice Gouden Schoen van vorig seizoen, Raphael Holzhauser, zou bij Beerschot willen blijven om te strijden voor het behoud.

Gazet van Antwerpen weet dat Raphael Holzhauser een aantal lucratieve aanbiedingen heeft gekregen uit het Midden-Oosten. Een concreet voorstel kwam er echter nog niet. De entourage van de speler heeft laten weten dat hij deze winter zeker bij Beerschot blijft om zo mee te strijden voor het behoud.

Dit seizoen kon de middenvelder nog niet helemaal zijn stempel drukken op het spel van Beerschot. In 19 wedstrijden kwam hij tot drie doelpunten en vijf assists. Zo heeft hij wel een voet in acht van de 15 doelpunten gemaakt door Beerschot in de Jupiler Pro League.