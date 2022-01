Club Brugge blijft steken op gelijkspel tegen Duitse tweedeklasser

Alfred Schreuder maakte zijn debuut als coach van blauw-zwart. De Nederlander dropte met Tajon Buchanan een nieuwkomer tussen de lijnen. De Canadees was erg dicht bij de openingstreffer, maar de keeper van Karlsruhe stond paraat.

Ook na de pauze kreeg Club Brugge de beste kansen, al bleef het uitkijken voor de tegenprikken van Karlsruhe, het nummer tien van de Tweede Bundesliga.

Uiteindelijk werd er niet gescoord. Zaterdag staat de volgende oefenwedstrijd van Club Brugge op het programma, tegen Feyenoord.

#CLUKSC 0️⃣ - 0️⃣



⏱️ 46' | Here we go again. Met 11 nieuwe namen!



Shinton, Mata, Mechele, Ricca, Sobol, Otasowie, Audoor, De Ketelaere, Nusa, Lang & Dost! 👊🏼