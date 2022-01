Alfred Schreuder moet nieuwe wind doen waaien bij Club Brugge: "We hadden die nieuwe vibe nodig"

Zelf stond Alfred Schreuder de pers nog niet te woord na zijn komst naar Club Brugge. Na het oefenduel tegen Karlsruhe (0-0) deed Simon Mignolet dat wel.

De ervaren doelman kwam terug op het onverwachte en plotse vertrek van Philippe Clement. "Hij heeft ons een berichtje gestuurd om ons te bedanken. Het was spijtig om hem en zijn assistenten te zien vertrekken, want we hebben samen veel successen geboekt. Maar dat is voetbal", aldus Mignolet in Het Nieuwsblad.

Alfred Schreuder, de opvolger van Clement, liet op zijn beurt een goede eerste indruk na bij Mignolet. "De kennismaking verloopt vrij vlot, daar is een stage ook ideaal voor. Hij heeft meteen verteld hoe hij het tactisch wil gaan aanpakken en wat er moet veranderen. Hij wil ons dominant zien voetballen. Een nieuwe coach zorgt doorgaans voor een nieuw elan en een nieuwe sfeer binnen de groep."

"Die nieuwe vibe is misschien toch wel iets wat we nodig hebben. Het moet ons een boost geven om met een fris gemoed aan het tweede deel van het seizoen te beginnen", besluit de Rode Duivel.