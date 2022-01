Eerste winteraanwinst Genk is in België: Storck krijgt gewenst profiel dat ontbrak

Genk gaat waarschijnlijk vandaag zijn eerste winteraanwinst nog voorstellen. De Ivoriaanse middenvelder Aziz Ouattara is donderdagavond aangekomen op Zaventem en wordt vandaag medisch getest.

Ouattara komt over van het Noorse Hammersby voor zo'n twee miljoen euro plus bonussen. De verdedigende middenvelder komt er op vraag van Bernd Storck, die zijn profiel miste in de kern van KRC Genk. Voor de verdediging wou hij meer fysieke présence en daar kan Ouattara voor zorgen.

Genk moet een serieuze achterstand inhalen als ze nog willen meedoen voor play-off 1. De beker en Europa werden immers ook al een ontgoocheling. Ouattara moet de concurrentie gaan aanscherpen. Verwacht wordt dat hij vandaag nog zijn handtekening onder een meerjarig contract zet.