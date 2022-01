Hendrik Van Crombrugge is helemaal klaar voor het vervolg van de competitie met Anderlecht

Vlak voor de winterstop kende Anderlecht een hele sterk periode. De weg richting de Champions Play-Off is ingezet. Hendrik

Het Nieuwsblad had na de training van Anderlecht een gesprek met Hendrik Van Crombrugge. De kapitein van Anderlecht kent goede weken en is helemaal klaar voor het vervolg van de competitie. “Laat ons zeggen dat we zowel in de beker als in de competitie nu op een goeie positie staan. Er heerst een positief en hongerig gevoel in de groep. Iedereen wil succes boeken. De winterbreak kwam voor ons zelfs eerder op een vervelend moment. De trein was net op de goeie snelheid aan het komen en dat is nu wat onderbroken. Maar oké: de kaarten die we in de hand hebben zijn nu positief. Het is aan ons om ze goed uit te spelen.”

Anderlecht pakte vooral de punten tegen de 'minder goden' een topwedstrijd werd nog niet gewonnen. Toch ziet Van Crombrugge dit niet als de laatste stap die nog moet genomen worden. “Ik spreek niet graag van een laatste stap. Je moet altijd verder willen reiken, willen beter worden. We hadden een moeilijk seizoensbegin. De jongste weken ging het crescendo, maar het wordt gevaarlijk als we onszelf niet meer in vraag gaan stellen. Als we denken dat alles vanaf nu van een leien dakje zal lopen. De coach legt daar heel hard de nadruk op. Er zijn altijd verbeterpunten.”

Van Crombrugge kwam dit seizoen in 28 wedstrijden in actie voor Anderlecht en kon zeven keer de 0 houden.