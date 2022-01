Mpoku neemt het op voor Sambi Lokonga en leeft mee met Standard: "Situatie doet me pijn, het moet veranderen"

Hoe zou het nog zijn met Paul-José Mpoku? Beter dan met zijn ex-club Standard, zoveel is zeker. Hij kijkt de crisis bij de Rouches met lede ogen aan. Gelukkig is er ook positief nieuws rond hem heen. Mpoku vindt bijvoorbeeld dat zijn broer Sambi Lokonga het fantastisch doet.

Die laatste liep onlangs wel Covid-19 op. "Alleen de eerste dagen had hij wat last van temperatuurschommelingen en hoofdpijn, daarna ging het beter", vertelt Mpoku in HLN. Lokonga deed bij Arsenal wel al dertien keer mee in de competitie, negen keer als basisspeler. "Top, hé. Voor iemand die van de Belgische competitie komt, is het niet makkelijk om meteen in de Premier League te spelen."

Net daarom is het zo knap wat Sambi Lokonga doet, onderstreept Mpoku. "Arsenal heeft een spelfilosofie die mijn broer ligt. Wat hij al gedaan heeft, is magnifiek. Het verdient respect, erkenning en applaus. Ik vind zelf dat zijn werk nog onvoldoende gerespecteerd is in de nationale ploeg."

In de Belgische competitie volgt Mpoku vooral Standard op de voet. "Standard ligt me nog na aan het hart. Na speler geweest te zijn ben ik nu supporter. De situatie doet me echt pijn. Ik hoop dat het gaat veranderen. Het moet veranderen. Er zit wel nog kwaliteit in de groep, maar het gaat om een état d'esprit, het gemoed zit niet goed. Er ontbreekt een zekere mentaliteit."

Meer persoonlijkheid nodig bij Standard

En net dat is op Sclessin absoluut not done. "Als je voor Standard speelt, moet je bepaalde zaken hebben en doen. Misschien is niet iedereen bekwaam om voor Standard te spelen, maar er gebeurt ook veel rondom de club dat negatief afdaalt op de spelers. De club heeft meer persoonlijkheid op en naast het veld nodig."