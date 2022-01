OFFICIEEL: Condom zit niet stil en haalt meteen Senegalees van Feyenoord naar de Freethiel

Jordi Condom is een paar dagen sportief directeur van Waasland-Beveren en hij gaat al bij Feyenoord shoppen. Aliou Baldé ruilt Rotterdam voor het Waasland op huurbasis. Baldé krijgt bij Waasland-Beveren prompt het rugnummer 10.

Baldé is een amper 19-jarige winger die in januari 2021 zijn thuisland verliet om het Europese avontuur aan te gaan bij Feyenoord. Daar speelde hij voornamelijk bij de beloften. Speelminuten opdoen in een eerste elftal is nu de volgende stap.

Dat hoopt Baldé dan ook te doen bij Waasland-Beveren. Als hij dan nog mee kan helpen om de ambities te verwezenlijken, zou dat het gedroomde scenario zijn. "Ik ben heel blij om in Beveren te zijn. Ik zal er alles aan doen om de club mee te helpen promoveren!"

De Senegalees is de eerste versterking die Condom, die eind december de functie van T1 neerlegde bij Seraing, naar de Freethiel haalt.