Problemen bij KV Mechelen: drie spelers testen positief op corona

Het coronavirus heeft nu ook opnieuw KV Mechelen bereikt. De club is op stage in Spanje, maar na enkele tests is gebleken dat drie spelers besmet zijn met het virus, waardoor zij nu in quarantaine moeten zitten.

KV Mechelen is nu op winterstage in Spanje, maar daar heeft de club te maken gekregen met het coronavirus. Voor dat ze vertrokken, had iedereen nog negatief getest, maar eenmaal op de stage hebben wel drie spelers positief getest op het virus. Over welke spelers het gaat, is nog niet duidelijk. KV Mechelen laat op haar website weten dat de spelers zich nu in quarantaine zullen afzonderen. Zij zullen pas kunnen terugkeren naar ons land wanneer de quarantaine erop zit. Volledige artikel 👉 https://t.co/2UFD42cTsg



Frequente hertests brachten toch enkele gevallen aan het licht 😷

Lees het volledige artikel op onze website 💻#nomatterwhat — KV Mechelen (@kvmechelen) January 7, 2022