Schreuder praat voor het eerst als Club-coach: "Weet dat ik goeie hoofdtrainer kan zijn" en "Veel kwaliteit"

Alfred Schreuder hield tot dusver zijn komst naar Club de lippen op mekaar. Nu praat hij wel. Kwaliteit in de spelersgroep, daar klaagt de Nederlander alleszins niet over, met onder meer voetballers als Lang en De Ketelaere onder zijn hoede. En het geloof in zichzelf is ook aanwezig.

"Op een doordeweekse dag werd ik door Club Brugge gebeld om te komen praten", kwam Schreuder onder meer bij Het Nieuwsblad terug op zijn aanstelling. Nog voor dat eerste gesprek bekeek hij enkele recente wedstrijden. "Daar heb ik dan mijn mening over gegeven, hoe ik het zag. Het klikte meteen en al na die eerste meeting waren ze blijkbaar overtuigd." Ondertussen heeft hij al met de spelersgroep kunnen werken. Wat zijn zijn eerste indrukken? "Dat hier heel veel kwaliteit rondloopt. En dat de werkethiek prima is. Zelf heb ik natuurlijk vooral geobserveerd. Ik wilde zien hoe de spelers in bepaalde situaties reageerden, hoe hun lichaamstaal was, noem maar op. Je kan met deze ploeg 4-3-3 spelen, maar ook 3-5-2, dus momenteel proberen we beide systemen uit." Scepsis Er hangt ook meteen wel wat scepsis rond zijn eigen figuur, omdat hij tot nu toe vooral assistent was. "Ik begrijp wel dat mensen zo kunnen denken en dat je die stempel krijgt als je langer assistent bent dan hoofdtrainer. Maar ik weet dat ik ook een goeie hoofdtrainer kan zijn. En ik hoef mezelf voor niemand te bewijzen. Ik doe gewoon wat ik denk dat goed is." Schreuder heeft al onder namen als Preud'homme, Nagelsmann en Koeman gewerkt. "Ik wil vooral dicht bij mezelf zijn. Maar van Koeman heb ik de laatste twee jaar wel heel veel geleerd. Hij slaagde er bij Barcelona in om heel rustig te blijven onder alle druk."