Storck zet jonge Genkse talenten op scherp en sluit vertrekkers uit: "Deze winter vertrekt geen enkele speler"

Onder Bernd Storck waait een nieuwe wind door Genk. Al wil het nog steeds jonge talenten kansen geven en jeugdspelers laten doorstromen naar het eerste elftal. Dan moeten die talenten wel wat meer tonen dan ze tot dusver deden, maakt Storck duidelijk.

In een gesprek met HLN onderstreept Storck dat hij meer verwacht van zijn jonkies. "Ik hoor veel over 'grote talenten', maar dan moeten ze mij dat wel tonen op het veld. En dat hebben ze te weinig gedaan. Ze gaven mij het gevoel dat het allemaal maar normaal was dat ze met de eerste ploeg mochten meetrainen."

Geen tweede kans

En die mentaliteit kan de Duitser maar matig smaken. "Ik miste gretigheid, alsof het hen eigenlijk niet uitmaakte of ze nu met de A- of de B-kern trainen. Ik heb hen verteld dat ik niet tevreden was. Wie zijn kans niet grijpt, krijgt geen tweede bij mij. Ik denk dat ze de boodschap wel begrepen hebben."

Het is bij Genk vooral ook uitkijken naar wat er gebeurt op transfergebied. Met Ouattara werd al een eerste nieuwkomer binnengehaald. En wat met uitgaande transfers? "Deze winter vertrekt geen enkele speler. Ik heb met verschillende spelers, die misschien met een transfer in hun hoofd zitten, gesproken en zij weten dat ze eerst opnieuw hier top moeten zijn vooraleer ze aan een nieuwe stap in hun carrière kunnen denken."