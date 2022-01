Te zien in Mauve: Anderlecht onderhandelde met spits, maar die weigerde: "Ik vraag me af waarom hij twijfelt"

Yuma Suzuki heeft STVV verlaten en keerde terug naar zijn oude club Kashima Antlers in Japan. De Japanse spits wou afgelopen zomer een toptransfer naar één van de vijf grote competities, maar bleef op zijn honger zitten. Nochtans wou Anderlecht hem en ging hij zelfs met hen praten.

Gisterenavond kwam de eerste aflevering van het tweede seizoen Mauve op tv. Daarin is te zien hoe Suzuki en zijn manager in augustus met Anderlecht gingen praten. Kompany gaf hem zelfs een tactische uitleg. "Het verschil met Sint-Truiden is dat je hier mee moet pushen met de hele groep.”

Ook Peter Verbeke sprak: “Al die principes passen bij je stijl. Als we een akkoord vinden, kun je ons helpen om een titel te veroveren.”

Suzuki liet het aanbod echter liggen. “Ik weet niet waarom hij twijfelt”, vroeg Kompany aan Verbeke. “Het voelt altijd als een persoonlijke nederlaag als een speler ons afwijst, maar het gebeurt twintig keer per mercato", klonk het antwoord.