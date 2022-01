Storck heeft duidelijke boodschap voor Genkse jongeren: "Grote talenten? Dat moeten ze tonen op het veld en dat hebben ze niet gedaan"

Bernd Storck staat niet bekend als de man die er doekjes om windt. De Duitser liet deze week veel jeugd meetrainen bij Genk omdat er zeven jongens in quarantaine zaten. Maar echt tevreden was hij niet over die jongeren.

Genk gaat prat op zijn jeugdwerking, maar pamperen gaat hij ze niet doen. ''Ik hoor veel over 'grote talenten', maar dan moeten ze mij dat wel tonen op het veld", zegt Storck in HLN. ''En dat hebben ze te weinig gedaan. Ze gaven mij het gevoel dat het allemaal maar normaal was dat ze met de eerste ploeg mochten meetrainen. Ik miste gretigheid, alsof het hen eigenlijk niet uitmaakte of ze nu met de A- of de B-kern trainen. Ik heb hen verteld dat ik niet tevreden was."

Storck putte daarna uit zijn eigen ervaring. '''Storck, you kill us' , zeiden de routiniers toen ik als jonge snaak voor het eerst mijn kans kreeg bij de eerste ploeg. Dan was mijn antwoord dat zij al een contract hadden en ik niet. Met die mentaliteit moet je elke dag opnieuw het trainingsveld opstappen. Wie zijn kans niet grijpt, krijgt geen tweede bij mij. Ik denk dat ze de boodschap wel begrepen hebben."