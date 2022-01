José Izquierdo sluit aan op de winterstage van Club Brugge en hoopt op meer speelkansen

Uiteindelijk heeft ook José Izquierdo zijn opwachting gemaakt op het trainingskamp van Club Brugge in Marbella. De aanvaller sloot later aan omwille van een coronabesmetting. Hij hoopt onder de nieuwe trainer meer kansen te krijgen. Want veel speelminuten kreeg hij nog niet.

In een interview met Het Laatste Nieuws stelt Izquierdo dat hij weer helemaal fit is. Als reden voor zijn tegenvallende comeback tot dusver, wijst hij vooral richting de vertrokken trainer Philippe Clement. "Ik denk nog steeds dat ik mijn oude niveau opnieuw ga halen", klinkt het. "Ik wil me weer een voetballer voelen. En belangrijk zijn voor de ploeg. Vandaar dat ik elke dag hard werk. Ik voel me alvast fit. Dat ik de voorbije maanden niet veel speelde, was puur een keuze van de vorige coach." De 29-jarige Colombiaan kwam dit seizoen nog maar in vier partijen in actie voor Club Brugge. Daarin verzamelde hij 108 minuten en kwam hij één keer tot scoren. Back on the pitch! 😎 #Marbella2022 pic.twitter.com/0m25TRWwg2 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 8, 2022