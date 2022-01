OVERZICHT OEFENMATCHEN: Union pakt uit tegen Cercle, Beerschot verliest van St. Pauli

Op zaterdag en zondag staan er heel wat oefenmatchen ingepland. De uitslagen en een kort verslag kan u hier terugvinden.

St. Pauli-Beerschot 2-0

Beerschot heeft ook zijn tweede oefenmatch van 2022 niet kunnen winnen. Na het verlies tegen Heidenheim gingen ze ook tegen St. Pauli de boot. Er werd vier keer een halfuur gespeeld. Buchtmann en Dittgen scoorden voor de Duitse ploeg.

Cercle Brugge-Union 1-4

Union heeft in het Spaanse Pinatar de lijn van 2021 gewoon doorgetrokken. De leider in 1A won van Cercle. In de eerste helft zette Undav een penalty om en maatje Vanzeir zette hem net voor rust op weg naar zijn tweede van de namiddag. Hotic kon net voor het eindsignaal van de eerste helft nog iets terugdoen: 1-2. Maar na de rust scoorde nieuwkomer Machida met een kopbal en invaller Berradi zette de 1-4 op het bord.