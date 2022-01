🎥 Niet te geloven: Sergio Conceiçao laat zijn zoon invallen ... en die maakt winnende treffer

Een prachtig vader-zoonmomentje is het geworden voor Porto op zaterdagavond. Eentje dat te mooi is om er een scenario over te schrijven.

Een kippenvelmomentje zonder weerga was het zaterdagavond. Eentje dat je niet in de boeken of films schrijft. Francisco Conceição faz a reviravolta épica do FC Porto e abraça o pai. pic.twitter.com/ymKfN0JuyY — Cabine Desportiva (@CabineSport) January 8, 2022 FC Porto stond op een bepaald moment 2-0 achter tegen Estoril en had dus een berg te beklimmen, maar het werd toch nog 2-2. Uiteindelijk liet de Portugees zijn zoon Francisco Conceiçao invallen in de 87e minuut en twee minuten later zorgde hij voor de winnende treffer.