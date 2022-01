Ryan Sanusi blij dat hij opnieuw op voetbalveld staat: "Je voelt die passie opnieuw"

Bijna is hij terug fit, en of Beerschot hem kan gebruiken. Ryan Sanusi lijkt na een seizoen vol blessureleed bijna klaar om opnieuw op het veld te staan.

Een knieoperatie en een ange revalidatie zorgden ervoor dat Sanusi dit seizoen nog maar 90 minuten kon spelen bij Beerschot. Op winterstage is de middenvelder alvast mee met de groep en traint hij ook mee op het grasveld, iets dat hij hard miste.

"Als je heel de tijd in de gym zit, verlies je het gevoel van elke dag je voetbalschoenen aan te trekken en dat gras te ruiken", vertelt Sanusi. "Je kan je niet zo uitleven in de gym dan op het grasveld, dat is niet hetzelfde."

Doordat hij opnieuw meevoetbalt met de groep, voelt Sanusi zich alvast opnieuw voetballer. "Na een paar trainingen komt dat gevoel terug. Dan voel je hoe leuk het was om elke dag je passie uit te voeren en hard te trainen met je maten en teamgenoten", besluit hij.