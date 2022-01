Dost hoopt op meer kansen onder nieuwe trainer/landgenoot: "Wat er misliep? Ik heb de hele tijd mijn stinkende best gedaan"

Onder Philippe Clement werd Bas Dost enkel nog gebruikt als breekijzer als het echt nodig was of als de match al gespeeld was. De Nederlandse spits hoopt onder Alfred Schreuder op nieuwe kansen.

“Voor mij kan het alleen maar beter, ja", zei hij in een interview bij de NOS. "Een jaar geleden kwam ik hier toe. Ik speelde alles en we werden kampioen, dus dan was er natuurlijk euforie. Zo begin je dan ook aan het nieuwe seizoen, maar dan werd er na drie wedstrijden besloten dat ik eruit moest en vanaf dat moment heb ik heel weinig gespeeld.”

Dost kan niet echt een reden aanwijzen. “Ja, zeg het maar. Je kan dat aan de speler vragen, maar ook aan de desbetreffende trainer. Ik heb de hele tijd m'n stinkende best gedaan en gehoopt op m'n kansen. Ik heb er nog een paar gekregen en dan heb ik ook het één en ander laten zien, maar het mocht niet baten. Het was vervelend, maar nu is er weer een nieuwe situatie en we gaan het zien", aldus de Nederlander in Het Nieuwsblad.

En 't is een landgenoot die nu aan het roer staat... “Nja, als-ie je opstelt, dan helpt het, en als-ie je níét opstelt, is het niet best. Het is niet zo dat ik onder een Nederlander automatisch in de basis zal staan. Je moet het wel laten zien.”