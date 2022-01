Cavani weigert voorstel van Barcelona: "Hij heeft beloofd dat hij tot het einde van het seizoen zal blijven"

Edinson Cavani zal niét de nieuwe aanvaller van FC Barcelona worden. De aanvaller heeft een aanbieding van de Catalaanse grootmacht in de schuif liggen, maar heeft inmiddels zijn woord gegeven aan Manchester United.

Alvaro Morata leek lange tijd op weg naar FC Barcelona, maar die transfer gaat sowieso niet door. Ook plan B mag Barça opbergen: Edinson Cavani gaat Manchester United deze maand niét verlaten.

“Ik heb er met hem over gepraat”, aldus Ralf Ragnick (manager Manchester United, nvdr.) in de Engelse kranten. “Hij heeft me verzekerd dat hij sowieso tot het einde van het seizoen zal blijven. En dat heeft hij niet enkel en alleen gezegd omdat ik hem wil houden.”