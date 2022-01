Jan Vertonghen kiest drie beste Belgen in het buitenland van 2021

Het Gala van de Gouden Schoen komt eraan. Jan Vertonghen heeft zijn namen klaar voor beste Belg in het buitenland van het afgelopen jaar.

Als je Jan Vertonghen vraagt naar de drie beste Belgen in het buitenland, dan noemt hij meteen Romelu Lukaku en Thibaut Courtois. “Romelu is de beslissende factor geweest in het kampioensjaar van Inter”, aldus Vertonghen bij Het Laatste Nieuws.

“Hij had een ongelooflijke invloed op het team, zowel op als naast het veld. Spitsen zijn meestal ofwel sterk en dus vrij statisch, ofwel heel snel. Maar Romelu heeft het allebei. Het is een doelpuntenmachine en hij scoort ook erg graag. Hij moet zeker in het rijtje.”

“Thibaut is dan weer een ongelooflijke keeper en laat het elke week zien bij een van de grootste clubs ter wereld. Het is echt aangenaam om met zo’n doelman achter je te spelen.”

De derde naam laat iets langer op zich wachten, maar uiteindelijk komt Vertonghen met Youri Tielemans af. “Ik had ook voor de ‘usual suspects’ kunnen gaan, maar Youri verdient het”, klinkt het kort.