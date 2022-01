Refaelov heeft een héél duidelijke mening over wie hem moet opvolgen als Gouden Schoen? "Lang? Ik ga voor iemand anders die niét elke vijf minuten aandacht nodig heeft"

De strijd om de Gouden Schoen lijkt er eentje te worden tussen Noa Lang en Charles De Ketelaere. Lior Refaelov heeft een duidelijke mening over wie zijn opvolger mag worden.

Woensdag kennen we de volgende laureaat van de Gouden Schoen. Ook wij zijn er inmiddels van overtuigd dat Noa Lang en Charles De Ketelaere dé twee favorieten zijn. Maar aan wie wil Lior Refaelov de titel overdragen?

“Lang was de beste speler in de eerste helft van 2021”, aldus de Israëliër in Het Laatste Nieuws. “Maar als ik moet kiezen over het hele jaar ga ik voor De Ketelaere. Ook al omdat hij niét elke vijf minuten aandacht nodig heeft.”