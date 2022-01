Heeft Lang de Gouden Schoen zelf verspeeld? "Hij heeft veel sympathie verspeeld en dat gaat hem punten kosten"

Wie wint straks de Gouden Schoen? Binnen Club Brugge is er al veel concurrentie. Noa Lang en Charles De Ketelaere zijn de meest genoemde namen. Maar die eerste lijkt veel van zijn kansen verloren te hebben door zijn gedrag.

Dat is ook de mening van de analisten van HLN. "Noa is een karaktertje en dat ziet niet iedereen graag”, zegt Heleen Jaques in HLN Sportcast. “Maar als je door zijn persoonlijkheid heen kijkt en je legt de focus puur op zijn kwaliteiten en hoe belangrijk hij is voor Club, dan heeft hij het potentieel om de Gouden Schoen te winnen. Maar zeker de voorbije weken heeft hij aan sympathie verloren en dat gaat een rol spelen.”

Daar is Marc Degryse het dus mee eens. “Belangrijk is hoe zo iemand zich gedraagt als prof, ten opzichte van de buitenwereld en de kritiek ook. Dat laatste hoort er nu eenmaal bij in het voetbal. Als je Lang qua persoonlijkheid en karakter dan naast De Ketelaere en Vanaken legt, dan gaat hij daardoor punten verliezen... Daar ben ik van overtuigd.”