AA Gent-KV Kortrijk al uitgesteld? KVK meldt maar liefst 14 (!) nieuwe besmettingen

AA Gent-KV Kortrijk van vrijdag is nu al in gevaar. Bij de West-Vlamingen is een ware coviduitbraak bezig. Vandaag meldden ze maar liefst 14 nieuwe besmettingen.

Kortrijk was één van de clubs die ijverde voor uitstel van de competitieherstart. Ze hadden al heel wat besmettingen en daar zijn er nu nog bijgekomen. "Sinds het hervatten van de trainingen vorige week maandag organiseerde de club 3 testmomenten. De meest recente tests werden gisteren afgenomen. Bij alle tests zijn intussen 19 besmettingen vastgesteld bij spelers & staf", klinkt het. "Vandaag mogen al 5 personen hun isolatie verlaten. De andere 14 personen blijven uiteraard in isolatie. Morgen wordt opnieuw getest met het oog op de wedstrijd van vrijdag tegen Gent." ℹ️ COVID UPDATE



Vandaag mogen al 5 personen hun isolatie verlaten. De andere 14 personen blijven uiteraard in isolatie. Morgen wordt opnieuw getest.