Italiaanse media zijn zeker: rechtsback gaat naar Anderlecht

Volgens de Italiaanse media is het zover: Bryan Reynolds, de rechtsback die al een tijdje aan Anderlecht gelinkt wordt, gaat ook effectief naar Brussel komen.

Betekent dat dat Amir Murillo straks vertrekt of wil Anderlecht meer concurrentie op de enige plaats waar die nogal dun is? Dat is de vraag die nog gesteld moet worden. Verschillende Italiaanse bronnen zijn er alvast zeker van dat de 20-jarige Amerikaan Reynolds AS Roma vandaag nog verlaat om naar Brussel af te reizen en er zijn medische testen af te leggen.

Reynolds werd door Mourinho amper gebruikt en zou bij paars-wit ervaring kunnen opdoen. Anderlecht houdt immers ook nog steeds rekening met een mogelijk vertrek van Amir Murillo, die momenteel met Panama aan de slag is. Reynolds zou geleend worden, zonder aankoopoptie.