Felice Mazzu van Union beseft dat de nieuwe transfers een risico kunnen inhouden

Union is niet alleen de fiere leider in de Jupiler Pro League. Ze hebben zich tijdens de winterstop ook nog eens extra versterkt. Al beseft trainer Felice Mazzu ook dat dit risico's inhoudt.

Coach Felice Mazzu mocht op het YouTubekanaal van de Union zijn licht laten schijnen op de huidige situatie bij de club. Hij is op zijn hoede na het aantrekken van de twee aanwinsten, omdat hij weet dat nieuwe spelers inpassen niet altijd even evident is. "Als iets goed werkt en er nieuwe elementen bijkomen, is het altijd een risico", aldus Mazzu.



Toch ziet hij de twee transfers ook als een belangrijk signaal naar de spelers toe. "Tegelijkertijd willen we aan de groep tonen dat we nog verder willen gaan in wat we tot nog toe bereikt hebben. We zullen wel zien wat er gebeurt, maar door wat concurrentie toe te voegen, moet ons niveau ook omhoog gaan", klink het.