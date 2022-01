Oud-speler van KV Oostende en Beerschot meteen assistent-trainer na afscheid

Frédéric Brillant speelde nog voor KV Oostende en Beerschot in ons land, maar was nu actief in de Verenigde Staten.

Brillant zet een punt achter zijn spelerscarrière bij DC United in de Verenigde Staten. Hij speelde ook voor New York City dat hem weghaalde in Oostende in 2016. De Franse verdediger gaat echter meteen aan de slag als trainer. Dat laat de club zelf weten op hun webstek. Brillant wordt assistent bij Loundoun United FC, de beloftenploeg van DC United. “Ik wil D.C. United en New York City FC bedanken, maar ook mijn Belgische clubs Beerschot AC en K.V. Oostende voor het vertrouwen dat ze in mij stelden als speler", vertelt Brillant.