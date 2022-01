Paul Onuachu geeft update over blessure én mogelijke wintertransfer

De koorts voor de Gouden Schoen is groot vandaag bij Paul Onuachu, maar zijn aandacht gaat ook naar het herstel van zijn blessure én een mogelijke wintertransfer.

De hamstrings van Paul Onuachu lijken aan de beterhand. De speler van Racing Genk traint deze week al opnieuw mee met de spelersgroep, als doet hij niet het volledige programma.

“Een uitgebreide controle wees maandag uit dat ik voorspoedig herstel. Maar het is nog niet aangewezen om al voortdurend voluit te gaan. Deze blessure heeft me geleerd dat ik nog iets beter naar mijn lichaam moet luisteren”, zegt Onuachu aan Het Belang Van Limburg.

“Soms haalt mijn brein het van mijn lichaam, omdat ik zo graag voetbal en altijd de ploeg wil helpen. Het heeft echter geen zin om te forceren. Ik zet stap voor stap en als ik niet 100% ben, is het beter dat ik zondag de eerste match tegen Beerschot nog aan me voorbij laat gaan. We zullen zien wat de volgende trainingsdagen brengen.”

Tot het einde van de maand is het voor Racing Genk ook angstvallig afwachten of Onuachu een transfer zal maken. “Wat komt, komt. Duikt er plots een interessante piste op, dan zullen we dat bekijken.”

“Zo niet, dan ga ik hier met even veel enthousiasme verder. Je kan je toekomst niet forceren in het voetbal. Daarom laat ik dat deel volledig aan mijn entourage over. Ik wil zo veel mogelijk genieten van het spelletje.”