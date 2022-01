Onuachu ziet zichzelf als topfavoriet: "Op een heel jaar misschien twee mindere maanden gehad"

Voor het tweede jaar op rij behoort Paul Onuachu tot het kransje kanshebbers op de Gouden Schoen. Dat op zich is al een bewijs van zijn regelmaat. Al wordt door de buitenwereld verwacht dat het iemand van Club Brugge wordt.

Toch ziet de boomlange Nigeriaan zichzelf als topfavoriet. “Ik denk dat ik nu meer kans maak. Mijn terugronde was geweldig, maar ook nu zit ik toch opnieuw aan 14 doelpunten", zegt hij in HLN. "Zeggen ze in Brugge dat zowel Lang, De Ketelaere als Vanaken verdiende winnaars zouden zijn? Wel, dat vind ik van mezelf ook."

Onuachu staat garant voor doelpunten, maar de mindere periode van Genk zou hem wel eens zuur kunnen opbreken. “Op een heel jaar heb ik misschien twee mindere maanden gekend, dan mag ik zeggen dat ik constant gepresteerd heb.”

Branko Strupar, die ook de Gouden Schoen won als speler van Genk, geeft hem gelijk. “Wie 34 doelpunten maakt in één kalenderjaar is voor mij sowieso topfavoriet”,