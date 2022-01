De Ketelaere spreekt over de ontgoocheling én over zijn toekomst

De ontgoocheling bij Club Brugge was zwaar na het Gala van de Gouden Schoen, ook bij Charles De Ketelaere. Die sprak ook over zijn toekomst.

Charles De Ketelaere moest de ontgoocheling verbijten na de uitreiking: "Natuurlijk is er ontgoocheling. We hebben er met Noa en Hans over gesproken en dus zijn we allemaal ontgoocheld."

Toekomst

"Daarom zijn we ook topsporters geworden. Maar nu gaan we gewoon vol voor het kampioenschap", herpakte hij zich meteen.

Over zijn toekomst was hij niet meteen duidelijk bij VTM: "Ik kan er nu niet op antwoorden. Het kan dat ik hier nog ben na deze zomer, het kan ook dat ik elders ben."