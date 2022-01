🎥 Heerlijke beelden: spelers Kameroen dansen en zingen in aanloop naar Afrika Cup-wedstrijd

Op de Afrika Cup wordt donderdag speeldag twee op gang getrapt. Gastland Kameroen neemt het daarin op tegen Ethiopië. Van stress is bij de Ontembare Leeuwen klaarblijkelijk geen sprake. Dat bewijzen deze heerlijke beelden.

Op Twitter circuleert een filmpje waarin de Kameroen-spelers arriveren in het Stade Olembe. Dat doen de Ontembare Leeuwen door al dansend en zingend naar de kleedkamer te gaan. Malinwa-speler Samuel Oum Gouet neemt daarbij het voortouw.

Om 17:00u begint Kameroen aan de partij tegen Ethiopië. De Ontembare Leeuwen zijn bij winst al zeker van kwalificatie voor de volgende ronde, terwijl Ethiopië op de openingsspeeldag verloor.

Bij Kameroen staan met Ngadeu (AA Gent) en Fai (Standard) twee spelers uit de Jupiler Pro League in de basis. Oum Gouet (KV Mechelen), die in de eerste wedstrijd mocht starten, wordt in de basis vervangen door Martin Hongla (ex-Antwerp).