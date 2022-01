Kompany over versterkingen, vertrek Harwood-Bellis en basisplaats Raman: "Als dat het criterium is, start hij elke week"

Anderlecht heeft deze wintermercato enkel Taylor Harwood-Bellis zien vertrekken. En daar wilden ze dan ook nog eens graag aan meewerken. Voor de rest mag er enkel bij een megabod iemand weg.

"Taylor was één van die talentvolle spelers zoals Zirkzee en Nmecha die we succesvol begeleid hebben. Maar we kunnen het ons ook nog steeds niet financieel permitteren om vijf-zes spelers per positie te hebben. Voor hem en ook voor ons was het de beste keuze om hem te laten gaan. We kunnen ook onze eigen jeugdproducten niet blokkeren", aldus Kompany.

Maar er mag dus niemand weg. "Als er een niet te weigeren bod komt, kunnen we daar ook weinig aan doen, net zoals elke andere Belgische ploeg. Maar in dat geval moeten we klaar zijn en dat zijn we ook. Ons doel is de kern bij elkaar te houden. Met Covid heb ik ook graag een zo breed mogelijke kern, maar we moeten ook realistisch zijn."

Intussen lijkt Anderlecht grotendeels gespaard te blijven van al te veel besmettingen. Enkel Magallan en Ashimeru testten al positief de laatste week. "En normaal gezien - ik spreek met twee woorden - zal de volledige kern beschikbaar zijn tegen zondag. Niet iedereen op 100 procent, maar dat is momenteel een utopie."

De enige die zal ontbreken is Christian Kouamé, die op de Africa Cup zit. Een kans dus voor Benito Raman tegen zijn ex-ploeg. "Ja, Benito heeft veel ex-ploegen en als dat het criterium is om te spelen, moet hij bijna elke week starten", lachte Kompany. "Ik leef nog altijd in een wereld waarin niemand denkt dat hij sowieso speelt. Hij is al van onschatbare waarde voor ons geweest. Maar het is best dat ik niet te veel onthul over mijn ploeg. Jullie zullen het zondag wel zien."