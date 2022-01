Verschillende clubs uit de Ligue 1 tonen interesse in ex-toptalent KRC Genk

Edon Zhegrova was een groot talent, opgeleid bij Sint-Truiden en KRC Genk, maar verliet Limburg vroegtijdig voor FC Basel. Nu zou hij op heel wat interesse kunnen rekenen van enkele sterke clubs uit de Ligue 1.

Hoewel hij niet de tijd kreeg om volledig door te breken bij Racing Genk (27 wedstrijden, 5 goals, 3 assists), werd Edon Zhegrova (22) beschouwd als een groot talent en heeft hij zich sindsdien goed ontwikkeld bij FC Basel (74 wedstrijden, 11 goals, 17 assists). Volgens de Zwitserse media Blick zou Lille OSC interesse tonen in de diensten van de Kosovaarse international (24 caps).

Zhegrova is ook interessant voor Olympique Lyon, meldt Foot Mercato. Toch is het Lille OSC die naar verluidt de sleutel tot de deal in handen heeft, aangezien de club Jonathan Ikoné moet vervangen. Hij vertrok naar Fiorentina.