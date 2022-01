Concurrentiestrijd maakt Anderlecht beter: "Zelfs een jonkie als Debast wil mij uit de ploeg spelen en ik vind het geweldig"

Volgens Vincent Kompany kan Anderlecht nog veel beter, maar de vaststelling dat ze niet meer door de ondergrens zakken, doet hem alvast deugd. Ook Wesley Hoedt, zijn leider op het veld, heeft zijn niveau gevonden.

En die is ambitieus. Hij trekt de groep mee. “Als sportman kun je niet zeggen dat je voor de tweede plaats gaat. De harde realiteit is dat we negen punten minder tellen dan leider Union, maar als je kijkt naar de kwaliteit van onze kern en technische staf, moeten we gaan voor hoogste", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"De automatismen groeien nu we wekelijks met dezelfde elf spelen en de concurrentie is enorm. Ook een jonkie als Zeno Debast wil mij uit de ploeg spelen en ik vind het geweldig om te zeggen: Kom maar op.”

Met Magallan naast hem gaat het beter, meende Kompany. “Ik las dat ook, maar dat is kort door de bocht. Ik weet van mezelf dat ik de jongste vier à vijf maanden op een heel stabiel en hoog niveau presteer. In het begin van het seizoen liep het wat stroever omdat ik last had van een lichte blessure, maar nu voetbal ik vrijuit. Wat wel klopt, is dat de communicatie in de defensie goed zit. Gomez, Murillo, ­Magallan, Van Crombrugge en ikzelf spreken allemaal Spaans. Dat bevordert de samenwerking.”