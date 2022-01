Mannaert en Verhaeghe worden beschuldigd van valsheid in geschrifte

Ook Club Brugge-bonzen Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert worden door het federaal parket beticht van betrokkenheid in de zaak Propere Handen. Het tweetal zou bij het ontslag van Georges Leekens in 2012 honderdduizenden euro's bespaard hebben door valse contracten.

Toen Leekens ontslagen werd had hij recht op twee miljoen euro ontslagvergoeding. Het tweetal wilde dat liever niet betalen en belde naar Dejan Veljkovic. Die beschreef dat in zijn boek. Mannaert en Verhaeghe wilden minder betalen en via valse scoutingscontracten kreeg Veljkovic dat ook voor elkaar. Zo kreeg Leekens honderdduizenden euro's in het zwart en moest Club veel minder betalen.

Mannaert en Verhaeghe worden door het parket beschuldigd van valsheid in geschrifte. Later zouden er nog zakjen gebeurd zijn. In 2018 zou doelman Karlo Letica getransfereerd zijn met zwart geld, weer via een vals contract. En ook de deal met Krépin Diatta zou zo geregeld zijn via Mogi Bayat.