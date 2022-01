Marc Coucke bevestigt: "Sergio Gomez blijft bij Anderlecht" en "Een prijs pakken voor de fans"

Marc Coucke zit zijn laatste dag quarantaine uit. Hij beantwoordde op Instagram vragen van zijn volgers.

Eén van de vragen ging over Sergio Gomez. Heel wat fans vrezen dat de Spanjaard tijdens de wintermercato nog andere oorden zal opzoeken.

Met vijf goals en elf assists is hij één van de sterkhouders van een Anderlecht dat op toerental aan het geraken is.

Of hij bij Anderlecht blijft was de vraag die Coucke gepresenteerd kreeg. “Ja, natuurlijk. Hij is een topper”, antwoordde Coucke.

Op de vraag wie kampioen wordt, antwoordde Coucke “Club Brugge (vooral om de druk bij hen te leggen).”

Het geloof dat paars-wit een prijs pakt dit seizoen is echter groot. “Een prijs zou zoveel deugd doen. Het zou ook onze fans heel gelukkig maken.”