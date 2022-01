'Ronaldo misnoegd over attitude in United-kleedkamer en gaat klagen bij de staff'

Met de komst van Cristiano Ronaldo leek Manchester United de relance ingezet te hebben richting de top, maar dat bleek toch moeilijker dan gedacht.

Ook het ontslag van Solskjaer en de komst van nieuwe coach Ralf Ragnick hebben voorlopig nog geen zoden aan de dijk gebracht.

Ronaldo zelf miste zijn debuut alleszins niet en wist meteen te scoren. Maar ook voor de Portugees gaat het tegenwoordig al wat moeizamer. Op het veld zien we hem vaak misnoegd rondlopen.

Volgens The Daily Mail loopt de sterspeler van Manchester United ook naast het veld misnoegd rond en heeft hij geklaagd bij de staff dat hij de enige is die na de uren nog extra werk verricht in de fitness.

Van extra werk in de gym is Ronaldo nooit vies geweest. Op zijn 36e lijkt hij nog altijd in topconditie te zijn en eerder het lichaam van een 26-jarige te hebben. Dat niemand zoals hem extra hard werkt nu het bij United lastige tijden zijn, steekt Ronaldo tegen de borst.