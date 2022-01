Veel genoemde trainers en spelers niet vervolgd in Propere Handen (maar de fiscus kan wel nog hard komen aankloppen)

In de vordering van het federaal parket in de zaak Propere Handen ontbreken heel wat namen die de voorbije maanden/jaren wel in verband gebracht werden met de zaak. Zij moeten dus geen vervolging meer vrezen.

Trainers als Yannick Ferrera, Hein Vanhaezebrouck, Georges Leekens, Ivan Leko, Michel Preud'homme en Glen De Boeck moeten geen rechterlijke vervolging meer vrezen, maar krijgen meer dan waarschijnlijk nog de Belgische fiscus over de vloer. Zij zullen zich moeten verantwoorden voor geldstromen waar geen belasting op betaald werd. Het federaal parket besliste ook om geen spelers te vervolgen die in de dossiers genoemd werden. Evenals journalisten die genoemd werden. De 56 mensen die wel vervolgd worden, riskeren allemaal een celstraf, weet Het Nieuwsblad.