Yamina Berrier, vijf maanden na de plotse dood van haar man: "Als ik instort, gebeurt dat op momenten dat de kinderen niet thuis zijn"

In 2018 werden hartproblemen vastgesteld bij Franck Berrier. De fijnbesnaarde middenvelder moest per direct stoppen met profvoetbal, maar cardiologen verzekerden hem dat recreatief sporten wel nog kon. Tot een partijtje padel in augustus fataal werd voor de sympathieke Fransman.

Vijf maanden na zijn plotse overlijden spreekt Yamina in Het Nieuwsblad voor het eerst over deze gruwelijke periode. "De feestdagen waren hard, maar ik krijg opnieuw moed. Het zijn de kinderen (9 en 11) die me rechthouden. Als ik instort, gebeurt dat als zij niet thuis zijn."

In 2018 werden hartproblemen vastgesteld bij Berrier, die onmiddellijk moest stoppen met voetballen. "Dat was brute pech. Er was geen aangeboren afwijking, maar er had zich een infectie genesteld op de hartspier. De cardiologen hadden ons altijd verzekerd dat Franck recreatief kon blijven sporten."

"Sporten was zijn leven, je kon Franck gewoon niet thuishouden. De gedachte dat hij veel van zijn dromen heeft kunnen waarmaken, troost me. Hij was voetballer bij mooie clubs, stichtte een gezin en ging daarna aan de slag als scout, analist en coach. Ondertussen is mijn kijk op het leven compleet veranderd. Maar ik ga door. Het moet, Franck zou het niet anders gewild hebben."