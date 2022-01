Eriksen wil naar WK en weet in welke competitie hij zich weer wil tonen

Christian Eriksen is van plan om weer te voetballen na wat er gebeurde op het EK. In Italië is dat door de regels - een ingebouwde defibrilator is niet toegestaan - onmogelijk geworden. Een terugkeer naar de Premier League zit eraan te komen.

Eriksen heeft zich als doel gesteld om op het WK in Qatar te spelen volgende winter. Hij zoekt nu een club waar hij zich weer in de schijnwerpers kan spelen. Volgens The Times speelt geld amper nog een rol, waardoor hij ineens betaalbaar is voor heel wat Europese clubs. Maar Eriksen zou zijn zinnen gezet hebben op een terugkeer naar de Premier League.

Daar speelde hij eerder al voor Tottenham. "Mijn doel is om te spelen op het WK in Qatar", liet hij begin dit jaar weten in een interview met DR1. "Daar in actie komen is wat ik voor ogen heb, daar stel ik me op in. Ik weet zeker dat ik het nog kan, ik voel me niet anders. Fysiek voel ik me top."